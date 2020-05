Cerco se fecha: PF vai colher o depoimento de Bolsonaro no inquérito sobre pressão ilegal na instituição

A Polícia Federal comunicou ao decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, que o próximo passo do inquérito sobre interferências na PF será tomar o depoimento de Jair Bolsonaro. edit

247 - A Polícia Federal quer o depoimento de Jair Bolsoaro no Inquérito sobre ingerência da instituição. É o que deixa claro o comunicado do órgão ao ministro Celso de Mello, do STF.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “a informação foi repassada ao ministro nesta semana, quando a organização enviou ao STF cópia do inquérito sobre supostas interferências indevidas de Bolsonaro na Polícia Federal.

A matéria ainda informa que “neste ofício, a PF pediu uma prorrogação de prazo de 30 dias para concluir as diligências do caso. Cabe ao ministro Celso de Mello autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela PF, mas o ministro não precisa autorizar especificamente que os investigadores tomem o depoimento de Bolsonaro. Os detalhes do depoimento serão definidos pela Polícia Federal, após a definição do novo prazo para a investigação.”

