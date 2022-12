Cerimônia com 300 mil pessoas, sem tiros de canhão e 'plano B' para troca de faixa: as novidades da posse de Lula

Segundo Janja, coordenadora da equipe de cerimônia da posse de Lula, a mudança acontece para atender ao público de pessoas com deficiência, que têm perturbação por causa do barulho edit

247 - A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, responsável pela coordenação da cerimônia e festa de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), revelou, em coletiva nesta quarta-feira (7), que a solenidade não terá fogos de artifício e a tradicional salva de tiros de canhão. As informações são do jornal Valor Econômico.

Segundo Janja, a mudança acontece para atender ao público de pessoas com deficiência, que têm perturbação por causa do barulho.

“Além disso, há uma demanda do GT (grupo de trabalho) do meio ambiente, que trata da proteção de animais, para a gente atentar sobre a questão da produção de ruídos. Vamos substituir por algo que contemple o que a salva de tiros significa, que são 21 tiros de canhão”.

Questionada sobre a passagem de faixa de Jair Bolsonaro para Lula, uma vez que o atual presidente já externou que não vai obedecer o rito, Janja orientou os jornalistas a procurarem Bolsonaro para uma resposta. “Terão que perguntar ao presidente em exercício. Se ele não entregar a faixa, vamos pensar como fazer”, disse.

Janja confirmou que Lula deve desfilar em carro aberto, porém, não deu detalhes sobre o cortejo. “Apenas não vamos revelar de que local o presidente vai sair para desfilar em carro aberto", explicou.

A expectativa para a cerimônia de posse é que estejam presentes cerca de 300 mil pessoas entre civis e chefes de Estado. Já Confirmaram presença, por enquanto, os presidentes de Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guiné-Bissau, Portugal, Timor Leste e o rei da Espanha.

