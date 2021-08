Cerimonial do Palácio do Planalto anuncia "uso opcional" de máscara contra Covid-19 (vídeo)

Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, Ciro Nogueira, Braga Netto, Augusto Heleno e os comandantes do Exército e da Aeronáutica participaram do evento e não utilizavam máscara edit

247 - Na abertura da Cerimônia de Cumprimentos aos Oficiais-Generais Promovidos no Palácio do Planalto na tarde desta quinta-feira (12), o locutor do cerimonial, Lademir Filippin, anunciou pelo sistema de som o "uso opcional" de máscara de proteção contra Covid-19 no evento.

"Informamos que o uso da máscara nessa cerimônia é opcional", disse.

Jair Bolsonaro, os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência), Ciro Nogueira (Casa Civil), Braga Netto (Defesa), Augusto Heleno (GSI), o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista estavam na cerimônia e não utilizavam máscara.

"Uso da máscara é opcional", diz locutor do Planalto em cerimônia oficial.



pic.twitter.com/K5LD27VyCq — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) August 12, 2021

