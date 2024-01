CGU não foi notificada sobre decisão de Moraes autorizando acesso a provas contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A Controladoria-Geral da União (CGU) confirmou ter solicitado acesso às investigações em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo Jair Bolsonaro, mas ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Anteriormente, a imprensa divulgou que Moraes autorizou o compartilhamento de provas com a CGU de investigações que atingem Bolsonaro e aliados.

A CGU disse em nota que busca identificar possíveis atuações indevidas de servidores federais envolvidos nos inquéritos. "Importante dizer que as investigações serão conduzidas em sigilo", diz o documento.

