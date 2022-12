CGU produz dois pareceres sobre acesso a cartão de vacinas de Bolsonaro

Em ato inédito e a 12 dias do fim do governo, as duas minutas apontam para direções contrárias: uma nega o pedido; a outra, concede edit

247 - Em meio a disputas internas pelo preenchimento de cargos de comando no novo governo, a Controladoria-Geral da União (CGU) produziu dois pareceres sobre um pedido de acesso ao cartão de Jair Bolsonaro, num ato inédito.

As minutas, emitidas a 12 dias do fim do governo, apontam para direções contrárias: uma nega o pedido; a outra, concede, informa reportagem de Francisco Leali, do Estado de S.Paulo .

A CGU tem o poder de determinar a entrega de documentos quando o ministério a quem o pedido foi direcionado não quer liberar. O pedido de acesso ao cartão de vacinação de Bolsonaro foi apresentado à Secretaria-Geral da Presidência da República, que negou a demanda, alegando que se tratava de uma informação pessoal.

Seguindo as decisões mais recentes da CGU, a analista responsável pelo caso elaborou um parecer negando o acesso, informa a reportagem. “Na reta final da gestão Bolsonaro, a chefia da Ouvidoria sugeriu que o pedido poderia ter outra conclusão: ser atendido se o presidente concordasse em liberar seu cartão de vacinação. Um segundo parecer foi, então, produzido. Os dois textos estão sob a forma de minutas, esperando decisão”, prossegue o texto.

