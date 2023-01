Chefe da intervenção federal no DF, Capelli diz que situação está "controlada"

Apoie o 247

247 - Em post publicado durante a madrugada desta segunda-feira (9), Ricardo Capelli, chefe da intervenção federal na segurança pública do DF, afirmou que a “situação no DF está controlada” após os ataques terroristas de bolsonaristas às sedes dos três poderes em Brasília no domingo (8). Capelli é secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado por Flávio Dino.

>>> Conheça Ricardo Cappelli, que será interventor federal na segurança pública do DF

O decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo (8) institui intervenção federal no Distrito Federal. O decreto, bem como a convocação do Congresso Nacional para a aprovação dessa ação, foram publicados no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

Os acampamentos de bolsonaristas no DF começaram a ser desmontados de maneira ordeira na manhã desta segunda-feira, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. (Com informações do Metrópoles).

