Chefe da Receita mobilizou servidores para liberar joias para Bolsonaro (áudio)

Apoie o 247

ICL

247 - Chefe da Receita Federal no governo Jair Bolsonaro (PL), Júlio César Vieira Gomes pressionou funcionários da cúpula do órgão, por WhatsApp, para que trabalhassem pela liberação das joias enviadas pela Arábia Saudita ao Brasil em 2021. De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais.

De acordo com o portal G1, em um dos áudios, Gomes afirma: "Bota todo mundo para trabalhar de forma que a gente consiga cumprir isso daí, disponibiliza amanhã às 5h da tarde, tá?", diz ele na tarde do dia 28 de dezembro ao superintendente da Receita em São Paulo.

Um dos três pacotes com joias avaliadas em R$ 16 milhões iria para a família Bolsonaro, mas foi retido na alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), nos últimos dias de dezembro de 2022.

Outras joias estimadas em R$ 500 mil estavam com o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet e também iriam para os Bolsonaro. Em outro pacote de joias tinham produtos estimados em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino.

Grave! Audio inédito revela chefe da Receita Federal de Bolsonaro pressionando servidores para liberar Jóias que Bolsonaro queria afanar. pic.twitter.com/uUKWKsPx27 April 19, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.