Chefes de facção criminosa presos disseram que plano de fuga estava '95% pronto'

247 - Os chefes de uma facção criminosa tinham um plano para fugir de presídios federais de Brasília e de Porto Velho (RO) e disseram, em conversas com advogados, que o plano de fuga estava "95% pronto". A informação esteve em uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal, que autorizou a operação "Anjos da Guarda", da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira (10). De acordo com a PF, o plano previa o resgate de seis presidiários, informou o portal G1.

Policiais, em conjunto com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), cumpriram 10 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, no DF, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a decisão, do juiz Francisco Codevila, da 15ª Vara Federal em Brasília, os policiais constataram "um possível Plano de Resgate de alguns integrantes da cúpula da referida ORCRIM [organização criminosa], utilizando-se de grande número de criminosos e vasto material bélico".

As investigações começaram após uma análise dos órgãos de inteligência do Depen indicarem possíveis conversas cifradas entre os integrantes do grupo presos e advogados deles.

O relatório apontou que "alguns advogados se valem do acesso aos presos no parlatório para receberem e mandarem mensagens codificadas dos integrantes do [grupo criminoso] que estão custodiados na PFBRA para os comparsas em liberdade (e vice-versa)".

"Com a confirmação dos códigos do plano e dos envolvidos, também verificamos que efetivamente alguns advogados fizeram visitas mensais e até semanais tratando do plano de resgate, não deixando dúvidas sobre o evidente excesso na atividade da advocacia, bem como na constância e contemporaneidade das ações criminosas", afirma outro trecho.

