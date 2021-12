"Chupa essa manga, Alcolumbre", diz Malafaia após aprovação de Mendonça ao STF

Apoie o 247

247 - Após o Senado aprovar a indicação do ministro “terrivelmente evangélico” André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF), o pastor Silas Malafaia escreveu nas redes sociais que o senador Davi Alcolumbre (DEM) “se ferrou”.

Alcolumbre é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Casa que travou a sabatina de Mendonça para a Corte.

“CHUPA ESSA MANGA ALCOLUMBRE! Blefou o tempo todo. Fez campanha acirrada. Pode mandar seus miquinhos amestrados, inescrupulosos, me atacarem . Não sou candidato a nada! Kkk. Você? Aguarde a resposta do povo cristão do Amapá nas próximas eleições. SE FERROU!”, escreveu Malafaia.

Ao Radar da Veja, o deputado federal Marco Feliciano, também pastor evangélico, disse que estava “pulando de alegria” e também alfinetou Alcolumbre.

“Ninguém sofreu tanto para passar por uma sabatina como ele passou. A pressão era política. Davi Alcolumbre trabalhou até o último segundo para tirar votos de Mendonça. Mas ano que vem é ano de urnas!”, declarou.

