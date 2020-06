Cid Gomes vota pela privatização da água e vai aos TTs

Do DCM – O senador Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, chegou aos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (24) após votar a favor do projeto de lei nº 4162 do novo marco regulatório do saneamento básico.

O PDT fez oposição ao PL, mas no final liberou a bancada.

O projeto que facilita a entrada de empresas privadas no setor de saneamento e estabelece metas de universalização do serviço foi aprovado pelo Senado por 65 votos a 13.

