Cida Gonçalves repercute prisão de Thiago Brennand: 'o Brasil que respeita as mulheres voltou'

247 - A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, repercutiu nesta terça-feira (18) a prisão do empresário Thiago Brennand, réu em pelo menos oito processos criminais. "O Brasil que respeita as mulheres voltou!", disse a titular da pasta. "É comum que vítimas passem a desacreditar no Sistema de Justiça quando não veem resultado sobre as acusações".

O empresário foi detido nesta segunda (17) nos Emirados Árabes. Há pelo menos cinco mandados de prisão preventiva no Brasil. Ele é acusado de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss.

Policiais federais é que são responsáveis por negociar a extradição de Brennand com o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos. Trata-se de uma atividade bilateral entre o Brasil e o país asiático.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, no último domingo (16), que já foi aprovado um pedido de extradição do empresário. "Quando [a extradição] vai acontecer é uma questão da Justiça, da polícia", disse ele a jornalistas.

