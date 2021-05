Cidadania, de Roberto Freire, aciona a PGR contra Bolsonaro e Pazuello: ‘inexorável responsabilidade pelo caos’

Na ação, o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, apontou omissões e “inexorável responsabilidade” de Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello pelo “caos que se instalou e pela morte de milhares de brasileiros” edit

247 - O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, apresentou, nesta sexta-feira (28), à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação de supostos crimes cometidos por Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na pandemia.

Na ação, o dirigente apontou omissões e “inexorável responsabilidade” de ambos pelo “caos que se instalou e pela morte de milhares de brasileiros”. O teor do documento foi publicado pela Carta Capital.

“Já havia muitos indícios de que a situação catastrófica da pandemia no País era consequência, em grande parte, da gestão incompetente, irresponsável e claudicante dos representados à frente do governo federal e do Ministério da Saúde. Tal suspeita agora se confirma”, diz a representação.

A ação fez referência ao depoimento do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, à CPI da Covid-19, no Senado, onde afirmou que o governo federal recusou uma proposta da entidade para a entrega de 60 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunização até dezembro de 2020.

