Ciro critica forma de escolha de ministros do STF: 'a Corte está aquém do que o Brasil precisa'

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) criticou, nesta quinta-feira (25), a maneira como são indicados os magistrados ao Supremo. O presidenciável do PDT afirmou que os últimos presidentes indicaram amigos ao STF, que não atenderiam aos critérios previstos pela Constituição Federal.

"Acho o Supremo muito aquém da grandeza histórica que o Brasil espera e precisa. Mas sou contra impeachment de qualquer um, porque impeachment é para o cometimento de crime de responsabilidade. A gente não pode estar vulgarizando isso. Nós brasileiros devemos acatar a palavra da Suprema Corte, isso é chave da estabilidade", afirmou o pedetista em entrevista à Jovem Pan.

"A Suprema Corte é exclusiva a cidadãos que tenham reputação ilibada e notório saber jurídico. O que tem acontecido no Brasil nessa governança política trágica que estou tentando denunciar? Nós temos visto presidente após presidente mandando os amigos, que nem sempre respondem aos dois requisitos", disse.

Escolha de ministros do Supremo

O Presidente da República indica um ministro do STF e depois o juiz vai para o Senado responder a perguntas de parlamentares na Comissão da Constituição e Justiça, que, se aprovar o indicado, o Legislativo fará uma votação. Pelo menos 41 dos 81 senadores têm de concordar com a indicação do magistrado, para, em seguida, a Presidência do País nomeá-lo a um cargo no Supremo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.