Ciro diz que País vai 'amanhecer em guerra' se Lula vencer e Cristovam ironiza: "por isso vai a Paris"

247 - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) voltou a direcionar ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao afirmar, nessa segunda-feira (6), ao podcast Flow que o Brasil irá "amanhecer em guerra" se o petista for eleito.

O ex-senador Cristovam Buarque (Cidadania-DF) zombou nesta terça-feira (7) do pedetista. "Por isto Ciro vai para Paris na véspera", afirmou o ex-parlamentar no Twitter. O ex-governador do Ceará viajou para a França no segundo turno da eleição presidencial de 2018 no Brasil entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad (PT).

O ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas eleitorais, com chances de vencer no primeiro turno. A projeção do agregador de pesquisas divulgado pelo jornal O Estado de S. Paulo na última terça-feira (31) mostrou que o petista fica na primeira posição em 16 estados.

A pesquisa Datafolha, divulgada no dia 26 de maio, apontou que o ex-presidente venceria no primeiro turno, com 54% dos votos válidos. Nos votos totais, Lula atingiu 48% do eleitorado, mais de 20 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro.

Por isto Ciro vai para Paris na véspera. https://t.co/cPUv7fNM1t
June 7, 2022

