Ciro Nogueira nomeia Alckmin e formaliza início da transição do governo Bolsonaro para Lula

247 - Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) nomeou o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), para o Cargo Especial de Transição Governamental, dando início formalmente ao processo de transição do governo Jair Bolsonaro (PL) para Lula (PT).

A nomeação de Alckmin foi publicada na edição desta sexta-feira (4) do Diário Oficial da União (DOU).

>>> Equipe de Lula propõe PEC da Transição para garantir auxílio de R$ 600 e projetos sociais em 2023

A equipe de transição de governos teve suas primeiras agendas nesta quinta-feira (3), com reuniões com o relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), e com Ciro Nogueira.

Nesta sexta-feira, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o ex-ministro Aloizio Mercadante - nomes que vão compor o time de transição - visitarão o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, que sediará os trabalhos da equipe de Lula.

Segundo a legislação, a equipe de transição abre espaço para 50 cargos e permite o acesso aos dados da administração pública, para preparar as primeiras medidas do novo governo.

