Ciro Nogueira pediu para "gabinete do ódio" não estimular ataques a parlamentares contra o voto impresso

Igor Gadelha, Metrópoles - Novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira fez um pedido a integrantes do chamado “gabinete do ódio” do Palácio do Planalto, nos dias que antecederam a votação da PEC do Voto Impresso na Câmara.

Ele solicitou que os assessores do presidente Jair Bolsonaro não atacassem nem estimulassem ataques, nas redes sociais, a parlamentares que se posicionavam contra a aprovação da proposta.

O ministro teria argumentando que qualquer ação do tipo não iria ajudar a angariar mais votos para a PEC, e poderia atrapalhar a busca por apoio à matéria.

