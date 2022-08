Ciro pede que TSE remova vídeos de Bolsonaro e reitera barrar candidatura à reeleição

De acordo com a equipe jurídica do pedetista, Jair Bolsonaro usou uma live para pedir votos edit

247 - A campanha do presidenciável Ciro Gomes (PDT) entrou nesta segunda-feira (22) com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) solicitando que a Corte mande retirar vídeos da live de Jair Bolsonaro (PL) da última quinta-feira (18) e pediu para barrar a candidatura à reeleição do atual ocupante do Planalto. A informação foi publicada nesta segunda-feira (22) pela CNN Brasil.

De acordo com a equipe jurídica de Ciro, representada pelos advogados Walber Agra e Ezikelly Barros, Bolsonaro pediu votos na transmissão da semana passada.

"O senhor Jair Messias Bolsonaro, valendo-se de sua condição funcional utilizou-se de sua 'live' tradicional das quintas-feiras, gravada nas dependências do Palácio do Planalto, para pedir, explicitamente, votos em prol de candidaturas aliadas à sua", disse o núcleo jurídico de Ciro.

"Ocorre que, na última quinta-feira, 18 de agosto de 2022, o Senhor Jair Bolsonaro utilizou da transmissão oficial para pedir votos, de maneira explicita, para si e para 17 aliados políticos, chegando ao ápice de mostrar o 'santinho' de cada um deles", acrescentou.

