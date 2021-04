Clã Bolsonaro monta esquema de proteção contra investigações por corrupção

247 – Com todo o clã Bolsonaro investigado pela polícia, seja por corrupção ou tráfico de influência, a prioridade da família tem sido aparelhar instituições para garantir proteção jurídica, aponta reportagem de Gustavo Uribe e Mateus Teixeira, publicada na Folha de S. Paulo. "Sob a mira de investigações na esfera jurídica, a família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem emplacado aliados em tribunais estaduais e se aproximado de magistrados de cortes superiores em uma tentativa de montar uma rede de proteção", informam os jornalistas.

"O esforço conta com a atuação de advogados aliados, que ajudam a família em uma interlocução com juízes e ministros, e costuma ser capitaneado pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que tem influenciado nomeações feitas pelo presidente. O grupo de advogados e magistrados que tem mantido uma relação estreita com a família presidencial foi apelidado por congressistas governistas e auxiliares palacianos de 'bancada jurídica bolsonarista'", apontam ainda os repórteres.

