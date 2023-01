Clima de festa: aliados de Lula dançam antes da posse (vídeo)

Apoie o 247

247 - Em clima de absoluta festa em Brasília, aliados do presidente Lula (PT), que toma posse neste domingo (1), foram flagrados dançando com suas espossas horas antes do rito que oficializará a volta do petista à Presidência da República.

Participavam do momento de descontração o novo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), o novo vice-governador baiano, Geraldo Júnior (MDB), Rui Costa (PT-BA), ministro da Casa Civil, Jaques Wagner (PT-BA), futuro líder do governo Lula no Senado, e o senador Otto Alencar (PSD-BA).

