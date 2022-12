Colega de terrorista bolsonarista diz que ele estava “preparado para guerra”

Conhecido do terrorista George Washington conta que empresário planejou ida a Brasília: "se alguém viesse invadir, ele ia meter a bala. Ele é doidão" edit

247 - Um amigo do terrorista bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, preso na noite de sábado (24) após deixar explosivos próximo ao Aeroporto de Brasília, afirma que o empresário havia viajado para a capital federal “preparado para a guerra”.

De acordo com o site Metrópoles, em áudios aos quais a reportagem teve acesso, o colega do suspeito relatou alguns dos planos do terrorista.

“Ele foi [para Brasília] preparado para a guerra. […] Se alguém viesse invadir, ele ia meter a bala, que ele é o bichão. Ele é doidão”, afirma o colega de George Washington. “Eu conheço ele, conheço o filho dele […]. Esse monte de arma aí, ele levou para defender [a] nós. […] É um homem, homem direito, gente boa”, revela outra gravação.

O empresário mora em Xinguara (PA), onde tem um posto de combustíveis. Em seu depoimento à polícia,Washington afirmou que frequentava o acampamento em frente ao Quartel-General do Exército no Distrito Federal, e foi lá que planejou o atentado.

