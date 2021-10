Colégio onde filha de Bolsonaro estudará furando fila de seleção tem disputa de 1.057 por 15 vagas

O chefe do Executivo havia solicitado ao comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o ingresso de Laura no Colégio Militar de Brasília sem a necessidade de fazer o processo de seleção edit

247 - O Colégio Militar de Brasília (CMB), onde a filha de Jair Bolsonaro (sem partido) conseguiu uma vaga sem passar pelo processo de seleção após o pedido do pai, terá a disputa de 1.057 candidatos para 15 vagas. A informação é do portal UOL.

As inscrições no concurso de admissão para o ano de 2022 foram voltadas apenas para o 6º ano do Ensino Fundamental, ano escolar em que a filha do presidente, Laura Bolsonaro, de 11 anos, estará no próximo ano.

Segundo as informações divulgadas pelo Colégio, as provas de admissão aconteceram no dia 17 de outubro com os protocolos de segurança contra a covid-19 e para a participação no processo seletivo deveria ser paga a taxa de R$ 95.

