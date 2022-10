Coligação Brasil da Esperança entra com ação contra fake news de que Lula faria confisco de bens

Advogados do PT pedem a multa no valor de R$ 25 mil para todos os envolvidos, que veicularam fake news nas redes TikTok, Kwai e Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Coligação Brasil da Esperança, da chapa Lula/Alckmin, entrou nesta quarta-feira (5) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que o TSE determine a retirada de uma notícia falsa divulgada pelo deputado estadual do Rio Grande do Sul Rodrigo Zucco (Republicanos), conhecido como Delegado Zucco. Na publicação, o parlamentar usou uma reportagem da rede CNN, assinada pelo repórter Caio Junqueira, para fazer os eleitores a acreditarem que o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria a intenção de confiscar bens e ativos financeiros da população brasileira.

Advogados do PT pedem a aplicação de multa no valor de R$ 25 mil para todos os envolvidos, que veicularam fake news nas redes TikTok, Kwai e Twitter. Além do deputado, a ação mira outros três apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), que também publicaram a mesma desinformação.

>>> Crítico histórico do PT, Marco Antonio Villa apoia Lula e Haddad (vídeo)

O repórter da CNN Caio Junqueira destacou nesta quarta-feira que a notícia espalhada pelo deputado é falsa. "O trecho da programação da @CNNBrasil afirmando que Lula, caso eleito, irá confiscar a poupança é uma distorção flagrante do conteúdo originalmente veiculado. A afirmação é falsa e está sendo disseminada de forma ilegal", afirmou.

De acordo com a defesa de Lula, a notícia sobre o falso confisco de bens segue "o método utilizado pelos perfis bolsonaristas, de planejar postagens periódicas a fim de manter o assunto fresco na mente dos eleitores".

>>> Lula agradece FHC e diz que apoio de Simone Tebet é "programático"

"Foram publicados materiais contendo fatos inverídicos e manipulados, com o condão de atingir a integridade do processo eleitoral, por utilizar desinformação para fazer crer que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva possuiria a intenção de confiscar os bens dos cidadãos brasileiros", argumentaram os advogados Angelo Ferraro e Cristiano Zanin Martins, na ação.

A Coligação Brasil da Esperança, que tem como candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é formada pelos partidos PT, PV, PCdob, PSOL, REDE, PSB, Solidariedade, Avante, Agir e Pros.

O ex-presidente Lula ficou em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro, o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada.

apesar dos esclarecimentos já feitos pela própria emissora. O conteúdo noticiado, baseado em um documento interno do partido, em nada se confunde com "confisco de bens". Cansa, tem método, mas vamos lá. Matéria original aki. https://t.co/mT38NO2fc2 — Caio Junqueira (@caiojunqueiraf) October 5, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.