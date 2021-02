Com apoio de Lira, bolsonaristas buscam dificultar atuação da oposição. “Ditadura vai se instalando”, diz Gleisi

Deputados governistas trabalham para alterar o regimento interno e reduzir as formas que existem hoje para atrasar ou até barrar votações de projetos. “A ofensiva bolsonarista contra a democracia não para”, protestou a presidente do PT edit

247 - Deputados aliados ao governo Bolsonaro estão agindo, com aval do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tentar prejudicar a atuação da oposição na Casa.

Parlamentares trabalham para alterar o regimento interno e reduzir as formas que existem hoje para atrasar ou até barrar votações de projetos em tramitação.

Segundo reportagem do Estado de S.Paulo , propostas semelhantes chegaram a ser discutidas na gestão de Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas não andaram.

Cotada para assumir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a deputada Bia Kicis (PSL-DF) disse que colocará as medidas em votação caso assuma o colegiado.

Ao compartilhar a notícia no Twitter, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), denunciou: “A ofensiva bolsonarista contra a democracia não para. Agora querem impedir a oposição de debater e atuar. Se o Congresso não defende as regras democráticas q o sustentam, quem o fará? A ditadura vai se instalando”.

