Com Bolsonaro ameaçado, Carluxo volta a atacar Mourão

Os rumores de que perdeu força a possibilidade de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pelo TSE atiçaram as especulações sobre o vice-presidente. O "filho oficial" 02, Carlos Bolsonaro, insinuou que Mourão se articula com veículos de imprensa, enquanto o pai "governa"

247 - O vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), voltou a atacar o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB). Carluxo afirmou que Mourão voltou a dar entrevistas e insinuou que as intenções são de se colocar como opção para eventual impeachment do pai.

A reportagem do jornal O Estado de São Paulo destaca que “neste sábado, no Twitter, Carlos comparou a agenda do pai na véspera, se reunindo com ministros, com a de Hamilton Mourão, que se reuniu com um colunista da revista Época que está no “índex” da família como sendo hostil a Bolsonaro.”

A matéria ainda acrescenta que “com a perda de força da possibilidade de cassação da chapa, vocalizada pelo próprio Luis Barroso, presidente do TSE, em entrevista na última segunda-feira no Roda Viva, voltou a circular a possibilidade de que o impasse político e institucional no qual Bolsonaro mergulha resulte em seu impeachment.”

