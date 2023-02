Com Bolsonaro refugiado nos EUA, oposição não consegue se estruturar no Congresso

Integrantes do PL admitem que o partido está perdido com a ausência de Bolsonaro edit

247 - Com Jair Bolsonaro (PL) refugiado nos Estados Unidos, com medo de voltar ao Brasil e ter de encarar a Justiça, a oposição ao governo Lula (PT) tem dificuldades para se estruturar no Congresso Nacional.

O episódio envolvendo as críticas de Lula ao Banco Central, por conta da maior taxa de juros do mundo - de 13,75% ao ano - mantida pela autarquia no Brasil, é um exemplo do desnorteamento dos parlamentares bolsonaristas.

"No grupo do PL da Câmara, na semana passada, não houve consenso sobre qual o melhor tom a ser adotado. Alguns parlamentares se preocupam com a possível imagem de que são contrários à redução de juros. 'Não vamos cair na armadilha de dizer que somos contra reduzir juros. Vamos esclarecer que juros são reduzidos com governo sério e que infelizmente não temos', disse um congressista no grupo de WhatsApp do partido", relata reportagem do Estado de S. Paulo.

>>> Lula batalha por mais crescimento e descobre espaços

Integrantes do PL reconhecem que o partido ficou perdido sem a presença de Bolsonaro.

O deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) verbalizou o que ocorre nos bastidores do PL: "a ala conservadora tem que ter protagonismo, e está faltando isso. Precisamos nos acertar. Perdemos essa primeira oportunidade (sobre o debate do BC). A vinda do Bolsonaro também será importante para isso".

A oposição também quer se organizar para levar adiante a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) dos atos antidemocráticos. Faltam 36 assinaturas para a criação do colegiado. No Senado, sob a liderança do senador Rogério Marinho (PL-RN), o objetivo é dificultar a aprovação da Lei das Estatais.

