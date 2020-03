Com caso confirmado no DF, Brasil já tem 35 pacientes com coronavírus

Em nota, a Secretaria de Saúde do DF confirmou que o paciente "está em bom estado geral" e permanece sendo monitorado em isolamento domiciliar por uma equipe do Cievs edit

247 - O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) recebeu, na noite dessa terça-feira (11), a confirmação do segundo caso de coronavírus registrado no Distrito Federal. Trata-se do marido da primeira paciente confirmada com a doença no DF. A informação é do Portal Correio Braziliense.

Em nota, a Secretaria de Saúde do DF confirmou que o paciente "está em bom estado geral" e permanece sendo monitorado em isolamento domiciliar por uma equipe do Cievs. Ele apenas será internado "caso apresente algum sintoma ou quadro de desconforto respiratório".

Com este, o Brasil soma ao todo 35 casos confirmados do novo coronavíru