Com Covid-19, Mourão tem dores no corpo mas não apresenta mais febre

Boletim da assessoria de Mourão afirmou que o quadro de saúde do vice-presidente é bom edit

247 - Dois dias após ser diagnosticado com Covid-19, o vice-presidente Hamilton Mourão apresenta um bom quadro de saúde. De acordo com boletim da assessoria de imprensa da vice-presidência divulgado na manhã desta terça-feira (29), Mourão não tem mais febre e sente apenas leves dores no corpo.

No domingo (27), febre, dores de cabeça e no corpo levaram Mourão a realizar o exame para detecção do coronavírus.

O vice-presidente está isolado em sua residência oficial.

Mourão está sendo tratado com hidroxicloroquina, annita e azitromicina. Os remédios não têm eficácia comprovada contra a Covid-19.

