Com Covid-19, presidente do PT-DF é intubado em hospital de Brasília

Por Lilian Tahan com Manuela Alcântara, no Metrópoles - O presidente do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal (PT-DF), Jacy Afonso, 59 anos, precisou ser intubado nesta sexta-feira (4) devido a complicações no tratamento da Covid-19.

O comandante da legenda foi internado no Hospital Brasília, localizado no Lago Sul, na última terça-feira (1) após se sentir mal.

A princípio, a gasometria estava normal e a internação era preventiva. No entanto, a situação respiratória de Jacy se agravou. Ele tentou o tratamento de Ventilação Não Invasiva (VNI), um método para ajudar a pessoa a respirar, mas não surtiu efeito. Assim, os médicos optaram pela intubação.

Amigos de partido organizaram correntes de oração para pedir pela saúde do presidente da legenda.

