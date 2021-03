Com demissão iminente, Pazuello almoça com Bolsonaro

Flávia Said, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reúnem nesta segunda-feira (15/3), em almoço no Palácio do Planalto.

O encontro, confirmado com fontes da pasta, não consta na agenda oficial das duas autoridades e é realizado em meio às negociações para possível saída de Pazuello da pasta.

Minutos antes, Bolsonaro recebeu em seu gabinete a médica Ludhmila Hajjar, que recusou o convite para assumir o ministério. A principal motivação da médica para recusar o cargo, segundo ela, foi a “defesa da ciência”.

