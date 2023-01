Com dinheiro público, deputados articulam ajuda a bolsonaristas presos por atos de terrorismo

Apoie o 247

247 - O deputado estadual em Mato Grosso Gilberto Catanni (PL), do mesmo partido de Jair Bolsonaro, apresentou um requerimento para criar "com a máxima urgência" uma subcomissão temporária e acompanhar os presos por atos terroristas em Brasília (DF), onde bolsonaristas invadiram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, no último domingo (8). O parlamentar disse ter como objetivo conferir se direitos constitucionais estão sendo respeitados.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (13) pela coluna de Lauro Jardim, os deputados querem que o trabalho da subcomissão seja custeado com dinheiro público.

O deputado Carlos Avalone (PSDB) concordou com a proposta. Ele sugeriu que fosse providenciado um advogado para assistir os mato-grossenses detidos.

O Mato Grosso está entre os seis estados com os maiores números de financiadores dos atos terroristas e golpistas.

