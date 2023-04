Com episódios contínuos de 'baixaria' entre bolsonaristas e governistas, Lira avalia punir deputados

Ideia do líder da Câmara é punir três parlamentares de cada lado, totalizando seis, para que os mesmos deem exemplos aos demais e cessem os "barracos" na Casa edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anda incomodado com as agressões verbais entre bolsonaristas e governistas especialmente em reuniões de comissões com sabatinas de ministros.

Nesta quarta-feira (19), a Câmara iniciou seu Conselho de Ética e, pela a análise de Lira que vê sua reputação manchada pelos "barracos", o grupo terá bastante trabalho, de acordo com o G1.

O presidente da Casa não pretende, com a comissão, fiscalizar e impedir o direito de parlamentares falarem o que quiserem, mas planeja punir três deputados bolsonaristas e três governistas para que sirva de exemplo aos outros.

No "bolsão de apostas", líderes acreditam que um dos punidos deve ser o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) que, além de ser um dos mais acalorados deputados, cometeu um ato transfóbico em plenário no dia 8 de março, ação repreendida por Lira em seguida no Twitter.

A mídia ressalta que, apesar de o regimento interno da Câmara prever até mesmo cassação de mandato, há opções mais brandas de punição como advertências por escrito e suspensão por até seis meses – sem direito a salário.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.