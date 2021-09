Com falta de alimentos, Exército libera meio expediente para soldados

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Com falta de alimentos, quartéis do Exército em Brasília passaram a cobrar nesta quarta-feira (8/9) apenas meio expediente de trabalho de soldados, para evitar que os agentes fiquem sem refeições. O desabastecimento nos quartéis se intensificou: além de arroz, feijão e óleo, começou a faltar carne.

No último dia 31, a coluna mostrou que quartéis do Comando Militar do Planalto enfrentavam desabastecimento de comida no Distrito Federal. Em comunicado, o Exército culpou a inflação e a pandemia pela situação.

