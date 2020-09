Com fracasso do Renda Brasil, Congresso articula criação de novo programa de renda mínima

247 - O Congresso decidiu acelerar as discussões pela criação de um novo programa de renda mínima, seguindo a lógica de apagar a presença da marca Bolsa Família. O deputado do PSB, Alessandro Molon, disse: “nem todo mundo receberá, apenas uma parte da população, que necessite. Que parte é essa, a gente vai decidir."

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “do mesmo partido de Molon, o deputado Felipe Rigoni (ES), que faz parte da frente parlamentar mista em defesa da renda básica, afirmou que o grupo ainda não se reuniu para definir uma estratégia em reação à desistência de Bolsonaro de lançar o Renda Brasil.”

A matéria ainda acrescenta que “se as discussões em torno de uma renda mínima universal não alcançarem o apoio do governo, Rigoni afirmou ser favorável a retomar a agenda de desenvolvimento social, uma série de propostas lançadas no ano passado e que conta com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.