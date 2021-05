Com mais de 1 ano de atraso, Bia Kicis faz sugestão "excelente" a Queiroga: ampliar testagem da população

Revista Fórum - A deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), defensora do tratamento precoce e da cloroquina, que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19, parece estar tentando rever seus conceitos com relação à pandemia e fez, neste sábado (8), uma sugestão ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

A ideia, classificada como “excelente” pelo ministro, no entanto, chega com um tanto de atraso de mais de 1 ano e após 421 mil mortes em decorrência da doença do coronavírus no país. Ela sugere ampliar a testagem da população, algo que é defendido por especialistas desde os primeiros meses da crise sanitária e que não foi encampado pelo governo que a deputada defende.

Sem máscara, Bia Kicis gravou um vídeo afirmando que Queiroga tem “uma boa notícia”, ao que o ministro disse: “Encontrei nossa querida deputada e conversávamos aqui, ela trouxe uma sugestão, uma sugestão excelente, que é ampliar a testagem da população contra a Covid. Hoje temos os testes rápidos que são muito importantes para a gente selecionar aqueles que tem a doença daqueles que não tem com isso promover o retorno rápido da nossa economia. Então, já estamos com esse projeto em andamento”.

Leia mais na Fórum.

Encontro alvissareiro com o ministro da saúde @mqueiroga2 que traz boas novas para o povo brasileiro. Assistam e compartilhem! pic.twitter.com/yTZSgsc38x May 8, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.