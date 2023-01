Com medo de ser preso, Ibaneis se coloca à disposição de Moraes para depoimento

Defesa do governador afastado do DF afirma que ele poderá se apresentar independentemente de intimação, no dia e no horário que forem designados pelo magistrado. edit

Apoie o 247

ICL

247 - Com medo de ter a prisão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), apresentou uma petição ao magistrado para se colocar à disposição para uma oitiva, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O documento foi enviado ao Supremo na segunda-feira (9) pelos advogados do emedebista, Alberto Zacharias Toron e Cleber Lopes.

A defesa informou ao ministro que Ibaneis poderá prestar depoimento independentemente de intimação, no dia e no horário que forem designados pelo magistrado.

Os advogados também já estão reunindo documentos que visam esclarecer a conduta de Ibaneis no domingo (8) diante dos atos terroristas de bolsonaristas em Brasília.

Moraes afastou Ibaneis do governo do DF por 90 dias e, em sua decisão, deixou a entender que apenas não determinou a prisão do governador porque não houve pedido formal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.