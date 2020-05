Com medo, Weintraub recorre ao STF contra ordem de Celso de Mello para que deponha à PF por racismo

O clima no governo é de tensão e medo, devido a maior operação contra fake news já realizada no país - que fere de morte a estrutura do bolsonarismo. A defesa do ministro da Educação, Abraham Weintraub, apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um recurso contra a decisão da Corte que determinou o depoimento dele à Polícia Federal por crime de racismo edit