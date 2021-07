Com resistência a nome de André Mendonça, Bolsonaro reavalia indicação ao STF

No cálculo mais otimista do governo, faltaram dois apoios dos 41 necessários para que o advogado-geral da União, André Mendonça, seja indicado ao STF edit

247 - Jair Bolsonaro avalia apresentar somente em agosto um nome para substituir o decano Marco Aurélio de Mello no Supremo Tribunal Federal. O magistrado se aposenta em 12 de julho, quando completa 75 anos.

Senadores resistem ao advogado-geral da União, André Mendonça, para uma vaga na Corte. No cálculo mais otimista do governo, faltaram dois apoios dos 41 necessários para a aprovação do atual AGU. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

De acordo com interlocutores do governo, Mendonça não convenceu senadores de que, no STF, manteria boas relações com a classe política e adotaria uma postura garantista.

Também há reclamações de que o advogado-geral da União é muito reservado e que tem pouco traquejo político.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.