Com saída de Araújo, Bolsonaro realiza trocas em ministérios para agradar o Centrão

Remanejamento deve colocar Secretaria de Governo no comando de um político do Centrão, que pressionou pela saída de Ernesto Araújo edit

247 - Após saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores, nesta segunda-feira, 29, Jair Bolsonaro está realizando mudanças em outros ministérios para agradar o Centrão, que no Congresso fez pressão pela saída do ministro.

Com a saída, em seguida, do general Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa, o cargo deve ser ocupado pelo atual ministro da Casa Civil, general Braga Netto. O general Luiz Eduardo Ramos deve assumir a Casa Civil e deixar aberta a vaga na Secretaria de Governo para um político do Centrão.

Bolsonaro foi pressionado para colocar mais partidos do Centrão no Planalto, em detrimento da chamada “ala ideológica” do governo.

Crise com o Congresso

A gota d'água para a demissão de Araújo foi seu ataque contra a senadora kátia Abreu, ao insinuar que ela e o Senado faziam lobby em favor do 5G chinês. A senadora emitiu nota demonstrando que o chanceler mentiu e é um "marginal".

O próprio líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), foi obrigado a afirmar que há "uma linha que não pode ser ultrapassada", sacramentando o isolamento de Ernesto Araújo no Senado.

Uma reunião convocada por Ernesto Araújo para esta segunda-feira com toda a sua equipe foi vista como um encontro de despedidas.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.