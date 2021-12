Com voto a favor, PT diz que PEC dos Precatórios "mudou completamente" em relação ao projeto aprovado na Câmara

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Senado aprovou nesta quinta-feira (2) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios como resultado de um acordo entre senadores governistas e da oposição.

Em texto divulgado pela bancada do PT no Senado, o partido critica o grande número de mudanças no texto feito pela Casa em relação ao que foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

A sigla destaca, no entanto, que "graças a propostas do Partido dos Trabalhadores acatadas pelo relator do projeto, o texto insere na Constituição o direito à renda básica familiar, torna permanente o programa de transferência de renda para os mais pobres (antes era só para 2022) e carimba os R$ 120 bilhões liberados exclusivamente para gastos sociais".

O partido ainda criticou a PEC por permitir o calote do pagamento de dívidas judiciais. "A pedido do partido, o Plenário votou esse trecho em separado. O PT votou contra, mas o texto acabou sendo aprovado".

