Comandante da PM-DF é exonerado após furar fila da vacina contra Covid

247 - O coronel Julián Rocha Pontes foi demitido do comando da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta sexta-feira (2), após furar a fila e tomar irregularmente a vacina contra a Covid-19. A exoneração e a nomeação foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do DF.

"Não houve [irregularidade]. Eu não furei fila. Tomei as remanescentes. Não desobedeci a critérios da vacinação. Tomei... Após aquelas sobras após as 17h", disse Julián.

A Secretaria de Saúde definiu que policiais que realizam a guarda da vacina podem ser imunizados com doses sobressalentes, isto é, uma chamada “xepa da vacina”. Pela regra, o critério de desempate seria a idade: se houvesse um imunizante e dois agentes de segurança, o mais velho seria vacinado.

Isso porque cada frasco das vacinas de Oxford/Astrazeneca e da CoronaVac tem 10 doses. Após aberto, o primeiro deve ser utilizado em até 6 horas. O segundo, até 8 horas.

As unidades que sobram no fim do dia são destinadas a profissionais das forças de segurança pública que atuam na linha de frente do combate à pandemia.

