Comissão da Câmara aprova moção de repúdio por prisão de tromPetista

247 - A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (10) uma moção de repúdio à prisão de Fabiano Leitão, conhecido como tromPetista nas redes sociais. A iniciativa da moção foi da deputada Benedita da Silva (PT-RJ).

"Brasília está com um flashback de 1964, com tanques nas ruas. Se acharam que vão intimidar, se enganaram! Quem ama o Brasil de verdade luta por seu povo, contra a fome e a morte. Essa luta que me move na defesa da nossa Constituição e democracia", afirmou a parlamentar sobre o desfile militar.

O instrumentista foi preso ao tentar tocar seu trompete diante de militares que desfilaram nessa terça-feira (10) em frente ao Palácio do Planalto. Ele foi liderado depois de assinar termo circunstanciado.

"Eles precisam aprender que a Democracia não é um pacto de silêncio, mas sim, uma sociedade em movimento em busca da liberdade." Luis Inácio Lula da Silva.



Hoje o som do trompete parou tanques de guerra! — TromPETISTA 🎺 ⭐ (@Trom_Petista) August 10, 2021

