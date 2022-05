Comissão da Câmara convida AGU a explicar defesa de Wal do Açaí, apontada como funcionária fantasma de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 18, um convite para o advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, explicar a participação a Advocacia-Geral da União (AGU) na defesa de Walderice Santos da Conceição, a Wal do Açaí.

Wal foi assessora parlamentar de Jair Bolsonaro (PL) quando ele era deputado federal e é apontada como funcionária fantasma.

A decisão da comissão parlamentar ocorreu com base em requerimento do deputado Elias Vaz (PSB). O parlamentar afirmou que há desvio de finalidade no gasto dos recursos públicos. Apesar dele ter sugerido a convocação do chefe da AGU, a comissão concordou apenas com o convite. Com isso, Bianco Leal não é obrigado a comparecer.

Wal do Açaí sofre com ação do Ministério Público Federal contra ela e Bolsonaro, e a AGU assumiu a defesa da ex-assessora. A investigação apontou que a suposta funcionária fantasma de Bolsonaro nunca esteve em Brasília e não exerceu qualquer atribuição relacionada ao cargo. Por isso, o MPF cobra a devolução de todos os salários pagos a ela entre fevereiro de 2003 e agosto de 2018 – o valor atualizado ultrapassa R$ 498 mil.

