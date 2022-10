Comissão de Direitos Humanos pede proteção a adolescentes venezuelanas mencionadas por Bolsonaro

"Nossa preocupação é com a integridade física da família de refugiados, dada a precarização da situação dela no país", declarou o presidente da Comissão, Fábio Félix (PSOL) edit

247 - A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal entrou com representação na Defensoria da Infância e Adolescência pedindo medida protetiva para as três adolescentes venezuelanas mencionadas por Jair Bolsonaro (PL) no vídeo que mostra declaração de cunho pedófilo do atual chefe do Executivo. A informação é da colunista Eliane Trindade da Folha de S. Paulo.

O pedido foi encaminhado neste domingo (16), após a campanha de Bolsonaro convocar a primeira-dama Michelle e a senadora eleita Damares Alves para se encontrarem com as meninas citadas por Bolsonaro em São Sebastião, na periferia de Brasília.

"Nossa preocupação é com a integridade física da família de refugiados, dada a precarização da situação dela no país", declarou o presidente da Comissão, Fábio Félix (PSOL).

Também foi mencionada como 'intimidação' a visita da imprensa e de assessores da Presidência da República na unidade de São Sebastião de Cáritas, que presta apoio a refugiados: "A simples presença de funcionários da presidência, fazendo uma visita precursora antes de uma eventual ida da primeira-dama ao local, já é uma situação de intimidação."

A família mencionada por Bolsonaro no vídeo em que ele diz que "pintou um clima" com meninas de 14 e 15 anos não foi mais encontrada na região.

