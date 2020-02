Comissão de Ética da Presidência estuda arquivar caso Wajngarten

247 - A Comissão de Ética Pública da Presidência estuda a possibilidade de arquivar o caso de corrupção envolvendo o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Fabio Wajngarten, sem qualquer tipo de investigação.

Como noticiou o jornal Folha de S. Paulo, "o secretário recebe, por meio de uma empresa da qual é sócio majoritário, a FW Comunicação, dinheiro de TVs e de agências de publicidade contratadas pelo próprio órgão que ele comanda, ministérios e estatais do governo Jair Bolsonaro."

A reportagem do jornal ainda relembra que "entre os contratantes da FW estão Record e Band, além da agência Artplan. As três passaram a ser contempladas com percentuais maiores da verba da Secom na gestão de Wajngarten, que começou em abril passado. O secretário nega a existência de conflito de interesses."