Comissão do Senado aprova convite para Mario Frias explicar gastos em viagem a NY

O requerimento é de autoria do senador Jean Paul Prates (PT-RN), que diz que a secretaria de Cultura não oferece esclarecimentos sobre os gastos

247 - A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou nesta quinta-feira, 24, convite para que o secretário de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mario Frias, explique os R$ 39 mil em recursos públicos que ele gastou em uma viagem a Nova Iorque, nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado. A data da audiência, entretanto, ainda não foi definida, e, por ser uma convite, Frias não é obrigado a comparecer.

O requerimento é de autoria do senador Jean Paul Prates (PT-RN), que diz que a secretaria de Cultura não oferece esclarecimentos sobre os gastos, mas é preciso explicar a motivação da viagem.

O motivo da viagem foi a discussão de um projeto de audiovisual com o empresário Bruno Garcia e com o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie. Frias nega qualquer irregularidade:

"Não paguei essa quantia por essa viagem, não viajei de executiva e a finalidade da viagem não foi da forma como colocaram nas inverídicas manchetes", diz.

