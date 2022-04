Comissão do Senado chama Weintraub para explicar fala sobre entrega do FNDE ao Centrão a mando de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta quarta-feira (27) um requerimento para a coleta de depoimento do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub para que explique sua fala sobre a suposta 'entrega' do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Centrão a mando de Jair Bolsonaro (PL).

Em meados de abril, Weintraub afirmou que enquanto esteve no cargo, Bolsonaro lhe pediu para que entregasse o comando do fundo a políticos do Centrão. "Quem vai me dar uma ordem dessas? O meu chefe. Ele falou: você vai ter que entregar o FNDE pro Centrão e eu falei: presidente, não faça isso. E eu fiquei adiando o máximo que eu podia, fiquei adiando. Eu subi toda a governança, as regras, do processo decisório do FNDE", disse o ex-ministro à CNN Brasil.

A data do depoimento ainda não foi definida e Weintraub não é obrigado a comparecer.

O FNDE virou alvo de investigações após denúncias de possíveis casos de corrupção no órgão, como o caso das "escolas fake".

