Comissão do Senado vai ouvir presidente do BC sobre relação com banqueiro

Comissão aprovou requerimento do senador Fabiano Contarato (Rede) para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, explique sua relação com o dono do banco BTG, André Esteves

Agência Senado - A Comissão de Transparência e Fiscalização e Controle (CTFC) aprovou requerimento do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, compareça à Comissão para falar sobre sua relação com o dono do banco BTG, André Esteves. Em recente áudio divulgado pela imprensa, o banqueiro afirma ter relação próxima com o chefe do BC.

"Fiscalizar também é uma das atribuições do Senado. Esse comportamento, envolvendo o Banco Central com o Banco BTG, para se aconselhar sobre a política econômica do país, não pode. Esse vazamento mostra influência direta do dono do banco BTG nas mais altas instâncias do poder político", afirmou Contarato.

Para ele, “há conflito de interesses públicos e privados” nesta relação, o que coloca em xeque a credibilidade do agente público.

O requerimento de Contarato pede que esse tema seja acrescentado à reunião que ouvirá Campos Neto sobre outros assuntos, que foi aprovada anteriormente pela Comissão, em conjunto com convite também ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa audiência pública ainda não foi agendada.

“Vem a público áudio do banqueiro André Esteves, dono do Banco BTG Pactual, que, em conversa com alguns clientes, informa ter aconselhado o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto de Oliveira Campos Neto, sobre a definição da taxa de juros do país. Segundo o economista José Luis Oreiro, trata-se de ‘clara captura do regulador do sistema financeiro pelo regulado’, uma vez que a definição das políticas monetária e de crédito afetam diretamente a rentabilidade do banco de investimento. O cientista político Colin Crouch, ao estudar a crescente influência do setor financeiro na política, evidenciou que tal prática é nefasta à democracia”, afirma Contarato no requerimento.

Originalmente, o pedido de Contarato era para convocação de Campos Neto, porém o senador foi convencido a transformar em convite, pelo líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). O líder disse que a CTFC receberá em breve informações de Campos Neto e de Guedes sobre a questão das empresas offshore que ambos possuem.

O presidente da CTFC, senador Reguffe (Podemos-DF), aproveitou para agendar para 9 de novembro a audiência pública com o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho. Ele também considerou “muito grave” o áudio sobre o presidente do BC.

"A prestação de contas ao Brasil é uma obrigação do gestor público", lembrou Reguffe.

Também participaram da reunião os senadores Marcos do Val (Podemos-ES), Nelsinho Trad (PSD-MS) e Styvenson Valentim (Podemos-RN).

