Condenado pelo STF, Moro se filia ao Podemos durante evento em Brasília

Condenado pelo Supremo por conta da parcialidade contra o ex-presidente Lula, Sérgio Moro não anunciou qual cargo disputará em 2022, mas o evento do Podemos em Brasília (DF) o anunciou como 'futuro presidente da república'. Pesquisas apontam tendência de vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Condenado pelo Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre por causa da parcialidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-juiz Sérgio Moro formalizou nesta quarta-feira (10) a filiação dele ao Podemos. O objetivo é disputar algum cargo nas eleições de 2022.

Moro não anunciou qual cargo vai concorrer no ano que vem, mas, de acordo com o portal G1, o evento do partido em Brasília (DF) o anunciou como 'futuro presidente da república'.

O ex-juiz foi alvo de várias denúncias pelo Intercept Brasil, que divulgou trocas de mensagens dele com outros procuradores - a Vaza Jato. De acordo com o as irregularidades, ele ajudava procuradores do Ministério Público Federal no Paraná na elaboração de denúncias.

PUBLICIDADE

Em uma das mensagens, trocadas em 16 de fevereiro de 2016 e incluída pela defesa de Lula na ação, o então magistrado pergunta se os procuradores têm uma "denúncia sólida o suficiente" contra Lula.

Moro também chegou a questionar a capacidade de a procuradora Laura Tessler em interrogar Lula.

PUBLICIDADE

Em outra conversa, de 28 de abril de 2016, Dalla­gnol avisou à procuradora que o então juiz o havia alertado sobre a falta de uma informação na denúncia de um réu — Zwi Skornicki, representante da Keppel Fels, estaleiro que tinha contratos com a Petrobrás.

Lula vence em primeiro turno, diz pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possui 48% das intenções de voto para a Presidência da República em 2022 contra 21% de Jair Bolsonaro, aponta pesquisa Genial/Quaest.

PUBLICIDADE

De acordo com o levantamento, Moro alcança apenas 8%, seguido pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 6%, pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 2%, e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), 1%.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: