ConecteSUS e consulta para vacina infantil voltam a ficar instáveis

Metrópoles - As plataformas digitais do Ministério da Saúde continuam a apresentar instabilidade neste sábado (25/12), depois de vários dias de oscilação.

O aplicativo ConecteSUS, que reúne dados clínicos de pacientes, foi reativado na noite de quinta-feira (23/12), após o órgão ser alvo de um ataque hacker no início de dezembro. No entanto, usuários ainda não conseguem acessar todas as funcionalidades do app.

Além disso, o site em que ocorre a consulta pública sobre vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra Covid-19 também apresenta falhas.

Leia a íntegra no Metrópoles.

