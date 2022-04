Confederação convoca trabalhadores às ruas pela CPI do MEC

Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, Heleno Araújo, uma CPI pode passar a limpo os desvios de verba e o tráfico de influência no MEC edit

Por Cida de Oliveira, da RBA - A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação (CNTE) convoca a categoria a ocupar as ruas para pressionar a instalação da CPI do MEC. Em ofício assinado nesta quarta-feira (13), o presidente da entidade, Heleno Araújo, propôs a realização de atividades presenciais, organizadas pelos sindicatos filiados à confederação em parceria com demais entidades locais para pressionar os senadores que ainda não assinaram o requerimento.

O autor da proposta, senador Randolfe Rodrigues, tem até agora a adesão de 24 senadores, com a possibilidade de o presidente da Comissão de Educação no Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), assinar. O senador Otto Alencar (PSD-BA), disse ontem que aguarda decisão da liderança de seu partido.

Enquanto isso, o governo tenta tirar o foco das denúncias de irregularidades no Ministério da Educação, que inclui um gabinete paralelo comandado pelos pastores que se encontravam com o presidente. Segundo relatos de prefeitos e secretários de Educação, esses pastores chegaram a pedir propina em barra de ouro para liberar recursos. E em uma conversa gravada, o então Ministro Milton Ribeiro disse que seguia ordens de Bolsonaro.

Para Heleno, o governo está cada vez mais acuado. E a imposição de sigilo sobre as informações referente às visitas dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, o que seria para preservar a segurança do presidente e seus familiares, apontam que há questões graves a serem investigadas – o que apenas uma CPI teria poder para investigar.

“Ou seja: somente com a CPI será possível passar a limpo os desvios de recursos e o tráfico de influência no Ministério da Educação, que culminaram na queda do ex-ministro Milton Ribeiro”, justifica o dirigente da CNTE.

Heleno acredita ser oportuno neste momento a realização de manifestações de rua ou atos com repercussão nas principais bases eleitorais dos senadores, bem como mobilizar setores de imprensa e a mídia alternativa nas cidades-alvos para que os eventos ganhem notoriedade e dialoguem com a população.

Senadores que apoiam a CPI do MEC

Randolfe Rodrigues Paulo Paim Humberto Costa Renan Calheiros Fabiano Contarato Jorge Kajuru Zenaide Maia Paulo Rocha Omar Aziz Rogério Carvalho Reguffe Leila Barros Jean Paul Prates Jaques Wagner Eliziane Gama Mara Gabrilli Nilda Gondim Veneziano Vital do Rego José Serra Tasso Jereissati Cid Gomes Alessandro Vieira Dario Berger Simone Tebet

